“Uma lenda do futebol mundial”

Iker Casillas, antigo guarda-redes do FC Porto, anunciou esta tarde com recurso às redes sociais, o seu afastamento definitivo dos relvados, enquanto jogador. Anúncio ao qual o Real Madrid não foi capaz de ficar indiferente.

Através de um comunicado deixado no seu site oficial, o emblema que o ex-guardião espanhol de 39 anos representou entre 1996 e 2015 deixou, entre largos elogios, palavras de gratidão pelo serviço prestado por aquele que o clube aponta ser “o melhor guarda-redes da história do Real Madrid e do futebol espanhol”.

“Perante o anúncio de Iker Casillas sobre a sua retirada do futebol como jogador profissional, o Real Madrid quer deixar o seu reconhecimento, admiração e carinho a uma das maiores lendas do nosso clube e do futebol mundial”, começa por dizer o documento.

“O maior guarda-redes da história do Real Madrid e do futebol espanhol chegou à nossa casa com nove anos. Aqui se formou e defendeu a nossa camisola ao longo de 25 anos, tendo-se tornada num dos nossos capitães mais emblemáticos. Iker Casillas conquistou o carinho do madridismo e é uma referência daquilo que representam os valores do Real Madrid”, lê-se.

Com 725 partidas disputadas pelos blancos ao longo de 16 temporadas e 116 pelo Porto em duas, o antigo jogador dos dragões conquistou 5 campeonatos de Espanha, duas Taças do Rei, duas Supertaças Europeias, três Ligas dos Campeões, um Mundial de Clubes, duas taças intercontinentais, duas Ligas, quatro Supertaças de Espanha, uma Supertaça de Portugal e uma taça de Portugal.

Já ao nível internacional, Casillas, entre 167 partidas, conquistou um mundial e dois campeonatos europeus.