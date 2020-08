Vendedores e consumidores enfrentam riscos em grande mercado de Caracas em meio a surto de Covid-19 

Três dias por semana em comparação a seis dias por semana antes da pandemia por volta de 10.000 pessoas, incluindo distribuidores e consumidores enchem o Mercado de Grossista Coche, administrado pelo Estado.

Os produtos são levados por camiões para os supermercados da cidade, um alento em meio à crise económica de seis anos da Venezuela. “Caracas depende deste mercado”, disse o seu administrador Walter Rivera, numa entrevista, acrescentando que por volta de 17.000 toneladas de bens são vendidos ali todos os meses.

Mas o mercado a céu aberto, onde as pessoas dão pouca atenção às regras do distanciamento social, embora muitas usem máscaras, prejudica os esforços do governo de Nicolás Maduro para impedir que a aceleração de casos de coronavírus sobrecarregue o delapidado sistema de saúde da Venezuela.

Até agora, autoridades confirmaram 20.206 casos e 174 mortes, com a oposição e ONGS a alertarem que os testes são insuficientes. Em 29 de Julho, as autoridades limitaram as horas em que mercados grossistas podem ficar abertos na capital para entre o alvorecer e às 14 horas.

Coche é um “potencial local de alto contágio”, devido à falta de distanciamento social, disse José Manuel Olivares, conselheiro sanitário do líder da oposição, Juan Guaidó, numa entrevista. Maduro ordenou medidas rígidas de isolamento em Março que diminuíram a disseminação do vírus, mas a escassez de bens básicos forçou muitos comerciantes e voltarem aos mercados grossistas para ganhar o seu sustento.

“Se eu não for todos os dias, eu não como”, disse Moisés Rojas, 23, que vende cenouras, batatas e cebolas em Coche. Rojas, um dos 3.500 funcionários do mercado, disse que antes da pandemia ele conseguia vender três sacos de 45 quilos de cenoura.

Agora, ele chega a vender apenas 5 quilos. Alguns comerciantes a arrastar sacos e empurrando carrinhos ao redor do mercado dizem que temem ser infectados, mas têm mais medo que o governo os impeça de trabalhar.

“Ficaria feio para nós”, disse Ángel Serrano, que passou 32 dos seus 42 anos a vender no local. “É o sustento de todos nós.” Rivera, administrador do mercado, disse que, nas últimas semanas, foram conduzidos 4.500 testes rápidos de anti-corpos no local, com apenas um resultado positivo. “Estamos a trabalhar para que o mercado não seja fechado”, disse.