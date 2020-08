Gilberto Gil fala sobre fé e quarentena no ‘Conversa com Bial’ desta Quinta-feira

É já nesta Quinta-feira, dia 6, que Pedro Bial entrevista Gilberto Gil, uma das figuras mais prestigiadas da Cultura brasileira. O cantor e o apresentador engatam uma conversa que vai além da música, com reflexões sobre fé e vida em época de isolamento social.

Na entrevista, Gilberto Gil também comenta sobre alguns momentos da sua trajectória profissional, as lembranças afectivas, além do racismo e família. A conversa de Pedro Bial e Gilberto Gil começa com uma lembrança repleta de empatia. Logo no início da pandemia, em Abril.

O cantor e a sua neta Flor, filha de Bela Gil, emocionaram a todos quando interpretaram a canção italiana ‘Volare’, num gesto de solidariedade à Itália, que, na época, era o epicentro do novo coronavírus.

Muito ligado à família, Gil aproveita a recordação e as imagens mostradas no programa para comentar o talento da herdeira e quando percebeu a sua veia artística: “Há uns três ou quatro anos”.

E ainda: “A chamei para o palco assim que pude. Logo nas primeiras apresentações ficou muito claro o carisma suave que ela tem, a afinação e tudo mais. A repercussão positiva começou a aparecer e ela foi se animando”.

Em isolamento social, Gil compartilha no programa parte da rotina e reflecte sobre a importância das plataformas digitais nesta era de pandemia. Questionado se conseguiria imaginar este momento sem a tecnologia, Gil afirmou: “Não dá para imaginar, nem no sentido da comunicação, o intercâmbio natural dos seres humanos, nem mesmo com relação ao desenvolvimento científico e técnico de compreensão e combate à pandemia”.

Ainda durante a entrevista, Gilberto Gil e Pedro Bial trocam impressões sobre o real significado da fé, muito além da religião, e fazem uma reflexão sobre o papel da ciência, o sentido amplo da existência, e até mesmo sobre o medo da morte.

Na conversa, o apresentador e o convidado também falam sobre a importância do perdão, após Pedro Bial contar um sonho que teve com o artista: “Você aparecia pregando o perdão’. Para Gil, tal acto é fundamental: “É quando você tem que se livrar da auto-condenação, não é?

Se livrar dessa violência que a gente comete primeiro consigo. Se você não se perdoa nesse sentido, você não vai poder fazer isso em relação aos outros”.

‘Conversa com Bial’ é emitida todos os dias de Segunda a Sextafeira às 23 horas no Globo HD, posição 10 da ZAP. Pode ainda aceder aos conteúdos Globo em Angola através do canal Globo ON, na posição 72 da mesma plataforma.