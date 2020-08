Ministra recomenda maior dinamismo no mercado de capitais 

Vera Daves, que empossou os novos membros da CMC, nomeados recentemente, em despacho Presidencial, disse que prevalece um forte dinamismo do mercado secundário da dívida pública, cujos resultados levam a acreditar que os demais instrumentos poderão ajudar a dinamizar a economia como um todo.

Por este facto, a titular das Finanças quer contar com a capacidade das equipas para dinamizar o mercado. Vera Daves concedeu posse a Maria da Conceição Uini Baptista no cargo de presidente do Conselho de Administração da CMC e para as pastas de administradores Edna Nogueira Fernandes da Silva Kambinda; Edna Augusto dos Santos Nunda Barbosa de Mascarenhas; Filinto de Sousa Bravo Soares e António José da Silva.

A nova presidente da CMC, Maria Uini Baptista, prometeu elevar a notoriedade deste órgão, tanto ao nível nacional qutanto ao nível internacional. Dados do Relatório Anual de Actividades e Contas 2019 da Comissão do Mercado de Capitais apontam um desempenho positivo do sector.

Relativamente ao mercado secundário, o volume de transacções na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) atingiu aproximadamente 874,16 mil milhões de Kwanzas, o que representa um crescimento de 10% comparativamente a 2018.

O valor líquido global (VLG) da indústria de Organismos de Investimento Colectivo (OIC), no final de 2019, situou-se em 186,65 mil milhões de Kwanzas, correspondendo a uma variação positiva de 191,05% face a igual período de 2018.

Quanto ao número de contas na Central de Valores Mobiliários de Angola (CEVAMA), foram abertas 4607, em 2019, o que representa um aumento de 23% face ao ano anterior.

A CMC tem procurado assegurar as condições necessárias para o funcionamento do mercado, com a realização de um conjunto de acções alinhadas à sua missão e objectivos estratégicos, assentes na produção de regulação simples e eficiente, desenvolvimento e promoção do mercado e melhoria dos mecanismos de supervisão e adopção da supervisão baseada no risco.