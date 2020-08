Número de mortos da explosão em Beirute sobe para pelo menos 100

As autoridades disseram que o número de pedágios deve aumentar após a explosão nos armazéns portuários que armazenam material altamente explosivo. A explosão foi a mais poderosa que já sacudiu Beirute, uma cidade ainda marcada pela guerra civil de três décadas atrás e sofre com o colapso económico e o aumento de infecções por coronavírus.

O presidente Michel Aoun disse que 2.750 toneladas de nitrato de amónio, usadas em fertilizantes e bombas, foram armazenadas por seis anos no porto sem medidas de segurança. Ele chamou isso de “inaceitável”.

Uma fonte oficial familiarizada com investigações preliminares responsabilizou o incidente por negligência. Os libaneses comuns manifestaram raiva pelos políticos que supervisionaram décadas de corrupção estatal e má governação que mergulharam o país numa crise financeira. “É como uma zona de guerra.

Estou sem palavras”, disse à Reuters o prefeito de Beirute, Jamal Itani, enquanto inspeccionava os danos que ele estimava chegar a biliões de dólares. “Esta é uma catástrofe para Beirute e Líbano.”

O chefe da Cruz Vermelha do Líbano, George Kettani, disse que pelo menos 100 pessoas foram mortas. “Ainda estamos a varrer a área. Ainda pode haver vítimas. Espero que não”, disse.

A intensidade da explosão atirou algumas vítimas ao mar e as equipas de resgate ainda estavam a tentar recuperar os corpos. Muitos dos mortos eram funcionários portuários e alfandegários e pessoas que trabalhavam ou conduziam automóveis na área.

A Cruz Vermelha estava a coordenar com o Ministério da Saúde a criação de necrotérios, porque os hospitais estavam sobrecarregados, disse Kettani. Fachadas dos edifícios centrais de Beirute foram arrancadas, móveis foram sugados para as ruas e estradas estavam cheias de vidro partido e detritos.

Carros perto do porto ficaram de capota para baixo. As pessoas andavam em choque, com helicópteros no alto e equipas a procurar por desaparecidos no mar. “Este é o golpe fatal para Beirute, somos uma zona de desastre. O meu prédio estremeceu, pensei que fosse um terramoto”, disse Bilal, um homem de 60 anos, no centro da cidade. Como outros, ele culpou os políticos.

“Já temos uma crise económico-financeira, as pessoas estão com fome e, esses ladrões e saqueadores, eles compensarão as perdas? Quem vai compensar aqueles que perderam os seus entes queridos”, disse ele.

MEMÓRIAS DA GUERRA

Hassan Zaiter, 32, gerente do Hotel Le Gray, danificado no centro de Beirute, disse: “Essa explosão sela o colapso do Líbano. Eu realmente culpo a classe dominante”. Para muitos, foi um terrível lembrete da guerra civil de 1975 a 1990 que destruiu a nação e destruiu trechos de Beirute, muitos dos quais foram reconstruídos.

A reconstrução pós-guerra e a corrupção política atolaram o Líbano em enormes dívidas. “Com essa explosão, eles nos levaram de volta aos anos de guerra (…) Os nossos líderes estão em coma”, disse Ali Abdulwahed, 46, gerente do Café de l’Etoile, um restaurante ao lado do parlamento.

O primeiro-ministro Hassan Diab prometeu prestar contas da explosão no “armazém perigoso”, acrescentando que “os responsáveis pagarão o preço”.

As autoridades não disseram o que causou o incêndio que desencadeou a explosão, mas uma fonte de segurança e a mídia disseram que foram iniciados trabalhos de soldagem num buraco no armazém. A explosão foi ouvida de tão longe quanto o Chipre, uma ilha mediterrânica a cerca de 160 quilómetros do mar de Beirute.

O distrito portuário ficou em ruínas, desabilitando a principal rota do país para as importações necessárias para alimentar um país com mais de 6 milhões de pessoas. O Líbano já está a lutar para abrigar e alimentar centenas de milhares de refugiados da Síria. “A explosão me levou a metros de distância.

Eu estava atordoado e todo coberto de sangue. Isso trouxe de volta a visão de outra explosão que testemunhei contra a embaixada dos EUA, em 1983”, disse Huda Baroudi, designer de Beirute.

A embaixada dos EUA em Beirute, que se mudou para outra parte da cidade após o ataque de 1983, alertou os moradores sobre os relatos de gases tóxicos libertados pela explosão, pedindo às pessoas que fiquem dentro de casa e usem máscaras.

Imagens da explosão postadas nas mídias sociais mostraram uma coluna de fumo a sair do porto, seguida por uma enorme explosão, libertando uma nuvem branca de cogumelo e uma bola de fogo para o céu.

Aqueles que filmaram o incidente em blocos de torre a até 2 Km do porto foram atirados para trás, devido à onda de choque. A explosão ocorreu três dias antes de um tribunal apoiado pela ONU emitir um veredicto no julgamento de quatro suspeitos do grupo muçulmano xiita Hezbollah por causa de um atentado a bomba, em 2005, que matou o ex-primeiro-ministro Rafik al-Hariri e 21 outros. Hariri foi morto por um enorme camião-bomba na mesma margem, a cerca de 2 Km do porto.