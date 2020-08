Académico lança em Luanda quatro livros do ramo da psicologia

O docente universitário angolano, João Saveia, procedeu esta Quinta-feira, via online, ao lançamento de quatro obras do ramo da psicologia.

As obras apresentadas são, “Psicologia Organizacional e do Trabalho” , “Psicologia: formação e exercício profissional em Angola”, “Qualidade de vida e bem-estar no pós-carreira” e “Olimpíadas científicas: a experiência da olimpíada caça talentos Angola 40 anos”.

Segundo uma nota do autor distribuída à imprensa, a transmissão será feita a partir da sua página no Facebook “João Manuel Saveia” e no Zoom com o acesso ID: 871 02275684.

“Psicologia Organizacional e do Trabalho” é um livro que retrata o desenvolvimento do conhecimento na área de Psicologia Organizacional e do Trabalho, bem como elementos pertinentes sobre a saúde mental e do trabalho, assim como a qualidade de vida no trabalho.

Por exemplo, na obra “Psicologia: formação e exercício profissional em Angola”, o autor aborda uma gama de questões sobre a formação e o exercício profissional da psicologia em Angola.

“Qualidade de vida e bem-estar no pós-carreira”, João Saveia apresenta o resultado da sua experiência no desenvolvimento de programas de preparação para a reforma (PPR) em organizações de Angola, enquanto em “Olimpíadas Científicas: a experiência da olimpíada caça talentos Angola 40 anos” se faz o resumo das competições académicas para os estudantes, realizadas com o objectivo de incentivar o estudo e encontrar talentos nas diversas áreas do conhecimento.

As obras foram editadas pela Casa das Ideias e edição do autor. João Saveia é formado em psicologia pela Universidade Federal do Brasil (UFBA ). Mestre em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG ), assumiu diferentes cargos em instituições públicas e privadas, dentre outras , vice-reitor da Universidade Técnica de Angola.