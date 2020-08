O ministro de Estado Para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, reafirmou, ontem, em Luanda, ser aposta do Executivo melhorar o acompanhamento dos projectos prioritários do Estado, visando a obtenção de melhores resultados na sua execução física e financeira.

O governante fez este pronunciamento depois de ter empossado Martinho Bangula Katúmua para o cargo de coordenador adjunto da Unidade Técnica de Gestão do Plano Nacional de Formação de Quadros para a Área Técnica de Programação, Acompanhamento e Avaliação e do Castro Paulino Camarada a pasta de secretário executivo da Unidade de Monitoria e Acompanhamento dos Projectos do Executivo (UMAPE).

Aos novos empossados, Manuel Nunes Júnior afirmou terem competências para desempenhar tais funções, tendo por isso desejado sucesso às novas funções que passam a desempenhar.

Ao se referir à UMAPE, Manuel Nunes Júnior disse que não vai sobrepor as outras unidades já existentes, mas vai dedicar-se no acompanhamento dos projectos que merecem atenção especial do Presidente da República, João Lourenço.