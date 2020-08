A Selecção Nacional de xadrez defronta hoje a sua similar da Escócia, em partida a contar para a primeira jornada da terceira fase das Olimpíadas Mundiais da modalidade, via online, face à Covid-19, às 10:00.

Para esta empreitada, os angolanos partem com o objectivo de contrariar o favoritismo dos escoceses rumo à qualificação para a outra fase da competição organizada pela Federação Internacional de Xadrez (FIDE).

Deste modo, os atletas do combinado nacional terão de ser inteligentesquando chegar a hora de movimentar as peças nos tabuleiros.

Duas horas depois, às 12:00, os xadrezistas da Selecção Nacional medem forças com Portugal, em jogo referente à terceira jornada das Olimpíadas Mundiais.

Amanhã, na mesma plataforma digital, o certame prossegue com a turma angolana a defrontar o Botswana para a quarta ronda.

João Júlio (capitão), Sérgio Miguel (Mestre da Escola Sacri), David Silva (Mestre Internacional da Escola de Mestre João Francisco), Esperança Caxita (MI do 1º de Agosto), Ednásia Júnior (MI da Escola Macovi), Lutuima Amaro (Candidato a Mestre da Escola Macovi) e Jemima Paulo (Candidata a Mestre da Academia Ditrov) são os jogadores que têm a missão de representar bem alto as cores da bandeira nacional.