Autoridades investigam vínculo do primeiro caso de Covid-19 em Benguela

O director provincial da Saúde em Benguela, médico Manuel Cabinda, afirmou hoje que as autoridades sanitárias estão a investigar o vínculo epidemiológico do cidadão, de 21 anos de idade, no município do Cubal, que diagnosticou o primeiro positivo de covid-19 na província. Benguela tem, neste momento, 5 casos suspeitos.