Casemiro sobre Zidane “ainda hoje fico nervoso a falar com ele”

A poucas horas do encontro frente ao Manchester City para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o jornal The Guardian publicou uma entrevista a Casemiro, na qual o brasileiro falou, entre outros temas, sobre a sua relação com Zidane.

“Ainda hoje fico um pouco nervoso ao falar com ele. Digo-lhe que sabe o que significa para nós, para mim. Ele venceu-nos em 98 [ano em que a França conquistou o Mundial ao vencer, por 3-0, o Brasil com um bis de Zidane], mas isso não muda nada. Agora que o conheço, posso dizer que o merece”, começou por dizer o médio dos blancos.

“É incrível a sua humildade e a forma como expressa o futebol. Trata-nos com muito carinho. Ele é muito insistente. Está sempre a dizer que posso fazer mais. Este ano talvez tenha tido mais protagonismo com a bola, mas sei bem qual é o meu trabalho”, continuou.

“Mas Zidane é muito determinado, diz sempre que quer mais de mim. Ele disse: “Não estou a pedir que faças algo que não podes; estou a pedir-te algo que podes fazer”. Confia muito em mim”, sublinhou.

Casemiro disse estar focado no duelo com o Manchester City “desde que terminou a Liga”, prevendo um jogo “muito, muito difícil”. “Mas vamos com muita esperança. Esta camisola obriga-nos a vencer todos os jogos, incluindo os amigáveis”, rematou..