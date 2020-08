Estilista Djamila Pereira quer conquistar mercado europeu com a marca de t-shirts “Africanitas”

Djamila Pereira, que reside há nove anos em Portugal, disse que está a trabalhar na divulgação nas redes sociais, apontando a chegada às passarelas lusas, e estabelecer a marca em Cabo Verde e Angola como objectivos.

A marca “Africanitas”, que tem como base os padrões africanos e “Pano de Terra”, segundo a estilistas, é fruto das suas “vivências e paragens”, que passaram por Cabo Verde, onde nasceu, Brasil, onde estudou, Angola, onde viveu e Portugal onde reside há sete anos.

“Estas paragens me deram também inspirações e cores. Mas o pano de terra de Cabo Verde sempre chamou a minha atenção, as cores dos tecidos africanos com os seus padrões lindíssimos, a nossa gente africana com o cabelo natural, num dado momento, falou mais alto e fez vir ao de cima as Africanitas”, disse.

“Africanistas”, explicou, são “t-shirts com silhuetas africanas, cabelo afro com uma tiara ou turbantes, sempre usando padrões africanos, adaptadas à preferência dos usuários.

“A criação é o momento mais divertido e intenso, pois, depois de pronta as peças, uso estes padrões africanos para criar destaques, que podem ser um “Africanita” ou “Africanito”, esclareceu a também arquitecta.

As peças, avançou Djamila Pereira, que são feitas à mão, “trabalhadas uma a uma”, podem ser usadas tanto de forma formal com umas calças em tecido e um “blaser”, como informal, para um passeio. “Além das t-shirts, estou a trabalhar na moda praia e de ginástica rítmica, onde faço crochet e tecidos de licra com padrões africanos para os confeccionar. Ainda está a dar os primeiros passos, mas já tem confiança no andar”, acrescentou.

“São peças obrigatórias no nosso guarda-roupa, básicas e versáteis. Creio que toda a mulher deveria ser uma Africanita. O meu objectivo é oferecer um produto colorido, criativo e com pormenores, não esquecendo a qualidade”, indicou.