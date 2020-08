Fazenda na Huíla quer aumentar produção de carne

A fazenda Mumba conta desde Junho com mais de mil cabeças de gado de raça melhorada, resultado de um financiamento do Programa de Apoio ao Crédito, no âmbito do PRODESI, de AKz 4,196 mil milhões, investimento que vai permitir aumentar a oferta de carne bovina.

A formação foi prestada nesta Quarta-feira, no Cuvango – Huíla, pelo seu director-geral, David Nascimento, avançando que a previsão é colocar no mercado, dentro de seis anos, 500 toneladas de carne de qualidade.

Com 30 cabeças por semana, maior parte adquirida a criadores locais, espera-se que em 2026 a Fazenda Mumba tenha capacidade para o abate de 665 gado bovino semanalmente, altura em que o projecto vai atingir as 150 mil unidades, sendo que actualmente conta com três mil cabeças, dentre as quais de raça melhorada, e está implantada numa área de 44 hectares.

Com parte do financiamento disponibilizado, segundo disse, foi possível alavancar o trabalho que estava a ser feito na fazenda, com a injecção de mais de mil animais e a compra de cinco tractores de grande potência para o desmatamento e lavoura.