O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu apoio urgente para o Líbano, aonde chegou na Quinta-feira, dois dias após uma explosão devastadora que atingiu Beirute, matando 145 pessoas e gerando uma onda de choque sísmica que foi sentida em toda a região.

Dezenas ainda estão desaparecidos após a explosão de Terça-feira no porto que feriu 5.000 pessoas e deixou cerca de um quarto de milhão sem casas para se abrigarem, assolando uma nação que já se recuperava do colapso económico e de um aumento nos casos de coronavírus.

Uma fonte de segurança disse que o número de mortos chegou a 145, e as autoridades disseram que o número deve aumentar.

Macron, ao fazer a primeira visita de um líder estrangeiro desde a explosão, prometeu ajudar a organizar a ajuda internacional ao Líbano, mas disse que o seu governo deve implementar reformas económicas e combater a corrupção.

“Se essas reformas não forem feitas, o Líbano continuará a sofrer”, disse Macron, após ser recebido pelo seu homólogo libanês, Michel Aoun, no aeroporto de Beirute.

No porto, destruído pela gigantesca nuvem de cogumelo e bola de fogo de Terça-feira, as famílias reuniram-se em busca de notícias sobre os desaparecidos, em meio à raiva pública contra as autoridades por permitirem que material altamente explosivo seja armazenado lá por anos em condições inseguras.

“Eles servirão de bode expiatório para adiar a responsabilidade”, disse Rabee Azar, um operário de construção de 33 anos, que falava perto dos destroços do silo de grãos do porto, cercado por outras alvenarias destroçadas e prédios destruídos.

O primeiro-ministro Hassan Diab declarou três dias de luto, a partir de Quinta-feira, após a explosão mais devastadora que já atingiu a cidade, que ainda está marcada pela guerra civil de três décadas.

Com os bancos em crise, uma moeda em colapso e uma das maiores dívidas do mundo, o ministro da Economia, Raoul Nehme, disse que o Líbano tinha recursos “muito limitados” para lidar com o desastre, que segundo algumas estimativas pode ter custado à nação até USD 15 biliões. Ele disse que o país precisa de ajuda externa.