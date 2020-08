Nando Jordão apresenta pré-candidatura a presidência da FAF

O antigo futebolista Fernando da Trindade Jordão, mais conhecido por ‘Nando Jordão’, apresenta-se, oficialmente, como pré-candidato a presidência da Federação Angolana de Futebol (FAF) para o mandato de 2020 – 2024.

Fruto da experiência de mais de 40 anos de futebol, com passagens por vários clubes de destaque e selecção nacional, como jogador, treinador e dirigente desportivo, Jordão apresenta-se como um forte candidato ao cadeirão máximo da modalidade em Angola.

Começou aos 13 anos, em 1963, no Portugal de Benguela e esteve sempre presente nos momentos marcantes do futebol nacional, entre os quais, como membro da delegação no CAN Sub – 20 da Etiópia em 2001, como olheiro da selecção nacional em 2006 no Mundial da Alemanha e, como secretário do estado maior de apoio ao seleccionador nacional durante o CAN de 2010.

Com a frase “Somos futebol…”, a antiga glória nacional solicita o apoio de todos na pré-campanha denominada ‘Nando Jordão 2020’.