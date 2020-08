Capapinha pede rigor no OGE 

O governador provincial do Cuanza Sul, Job Capapinha, exigiu mais rigor na elaboração da proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE), com vista a reflectir as necessidades dos cidadãos do ponto de vista social.

Job Capapinha, que falava durante a apresentação da nova delegada provincial das Finanças no Cuanza Sul, Arlete Monteiro de Sousa, em substituição Alberto Pompeu, pediu rigor e transparência na elaboração da proposta orçamental do OGE/2021.

Destacou a importância da capacitação dos responsáveis dos órgãos do sistema orçamental da província do Cuanza Sul, como elemento fundamental para a boa gestão que se espera.

Adiantou que “queremos projectar uma província melhor e tudo passa por uma boa elaboração administrativa orçamental e daí a importância da capacitação sobre as ferramentas legais no domínio financeiro”.