Futuro da FAB decidido hoje

A Federação Angolana de Basquetebol (FAB) reúnese hoje em Assembleia-geral na Cidadela Desportiva, em Luanda, em vídeo-conferência, a partir das 10 horas. Os filiados deverão aprovar o relatório e contas do mandato referente ao ciclo olímpico 2016/2020, segundo o documento.

Por força da desistência do presidente Hélder Cruz “Maneda”, uma comissão de gestão assumiu o órgão que rege a modalidade no país. Hélder Cruz não avançou os motivos que estiveram na base da sua desistência, mas a falta de verbas e questões administrativas são apontadas como tendo sido as razões, segundo fontes da comissão de gestão. Ainda assim, a FAB deve manter o seu bastão no que concerne à conquista de troféus dentro e fora do continente africano.