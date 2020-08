Galeria do Camões em Maputo reabre ciclo com exposição de Mário Macilau 

A cerimónia será realizada institucionalmente, com transmissão em directo pelas redes sociais. Mário Macilau descobriu a paixão pela fotografia aos 15 anos, tendo já apresentado o seu trabalho em países como a Malásia, China, Bangladesh, Portugal, Espanha, Bélgica, Bulgária, Itália, Zimbabwe, África de Sul, Austrália, Alemanha, Suíça e Suécia.

O projecto desta exposição enfatiza a importância da água e o acesso à mesma. Num período como o que atravessamos, mais do que nunca a água é essencial ao saneamento e higiene comunitários.

Mário Macilau apresenta uma série de fotografias dedicada a alterações climáticas e a questões relacionadas com a temática da água como bem fundamental de vida para a Humanidade.

A série apresentada nesta exposição foi registada durante os últimos três anos, em Moçambique, maioritariamente na província do Niassa, distrito de Cuamba, no âmbito de um projecto desenvolvido com comunidades locais apoiadas pela WaterAid Moçambique, uma organização não-governamental baseada no Reino Unido, que dedica a sua actuação ao nível mundial na área da Água, Saneamento e Higiene.

A convite do Camões–Centro Cultural Português, o projecto da exposição “Água” conta com a especial participação do renomado historiador e escritor João Paulo Borges Coelho, que publicou anteriormente um livro com o mesmo título e apresenta de forma inédita nesta mostra uma reflexão poética sobre a série de fotografias, cujo tema admite despertar um peculiar interesse.

“Água”, um projecto do Camões– Centro Cultural Português em Maputo, conta com o patrocínio da WaterAid Moçambique e com o apoio da Art Dispersion (Portugal) e estará patente em Maputo desde o dia 13 de Agosto até ao dia 2 de Outubro, de Segunda a Sexta-feira, entre as 11 horas e as 17 horas, respeitando todas as medidas adequadas de higiene e segurança em vigor.