Humor e sonoridades rítmicas animam hoje o palco do “Ao Vivo é Kwanza” 

A presente edição do show “Vivo é-Kwanza” vai unir hoje o humor e o djing com os artistas Calado Show e o DJ Nelasta, com transmissão em directo, a partir das 16 horas e 30 minutos, no canal ZAP Viva.

Calado Show, nome incontestável no humor que possui uma trajectória de sucessos humorísticos intemporais, vai apresentar um formato stand up comedy, que será complementado com a actuação do categorizado DJ Nelasta, que tem participação no hit “Chama Todos” de Calado.

Entretanto, espera-se por uma combinação dinâmica entre o humorista e o DJ, através das performances atractivas que serão ali apresentadas, neste evento de carácter solidário. Pretende-se com esta actividade entreter os cidadãos que se encontram em casa, nesta fase que impõe cuidados, devido à doença do novo Coronavírus.

Questão solidaria

Além da vertente artística, os shows “Ao Vivo é-Kwanza” têm sido marcados por um notável envolvimento dos telespectadores que, através do serviço é-Kwanza do Banco BAI têm apoiado as 11 instituições de apoio associadas, respectivamente aos projectos Vidas ZAP e à Fundação Ana Carolina.

Através da adesão ao serviço, é-lhe permitido contribuir em prol do Lar Santa Isabel, MUSA (Mulheres Unidas e Solidárias de Angola (Musa), Orfanato Pequena Semente, Fundação Ana Carolina, Lar Frei George Zulianelo, Lar Educação Solidária, Lar Consoladora dos Aflitos, Lar da Nazaré, Lar Kuzola, Lar Horizonte Azul e o Instituto Angolano de Combate ao Cancro.

O “Ao Vivo é-kwanza” é uma realidade graças à sinergia entre a ZAP Viva e o BAI, duas marcas angolanas que se destacam pelo apoio à cultura nacional. O BAI e a ZAP Viva associam-se uma vez mais para, através do entretenimento, darem alegria às pessoas, mediante conteúdos televisivos de elevada qualidade.

A presente iniciativa reforça o compromisso dos dois emblemas com a valorização não só da música, mas da cultura em geral.