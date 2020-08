‘Não há como reconstruir’: Libaneses contam enormes perdas após a explosão em Beirute

Os residentes de Beirute começaram a tentar reconstruir as suas vidas destruídas, na Sextafeira, depois que a maior explosão na história da capital libanesa atingiu a cidade, matando pelo menos 154 e deixou a nação altamente endividada com outro enorme projecto de reconstrução

A procura de pessoas desaparecidas desde a explosão de Terça-feira se intensificou durante a noite, enquanto os resgatadores vasculhavam os escombros numa corrida frenética para encontrar alguém ainda vivo, depois de a explosão ter destruído uma faixa da cidade e gerado ondas de choque ao redor da região.

As forças de segurança dispararam gás lacrimogêneo contra uma multidão furiosa, na noite de Quinta-feira, quando aumentou a raiva contra o governo e uma elite política, que lideram uma nação que já enfrenta um colapso económico antes mesmo de a explosão mortal no porto ferir 5 mil pessoas.

Uma pequena multidão, algumas atirando pedras, marcou um retorno ao tipo de protestos que se tornaram uma característica da vida em Beirute, enquanto os libaneses assistiam as suas economias evaporar e a moeda a desintegrar-se, enquanto as decisões do governo fracassavam.

“Não há como reconstruirmos esta casa. Onde fica o Estado? Tony Abdou, um desempregado de 60 anos, sentado na casa da família em Gemmayze, distrito que fica a algumas centenas de metros dos armazéns do porto, onde material altamente explosivo foi armazenado por anos, uma verdadeira bomba-relógio perto de uma área densamente povoada.

Enquanto Abdou falava, uma caldeira de água doméstica caiu do tecto da sua casa rachada, enquanto voluntários da vizinhança saíram à rua para varrer o entulho. “Nós realmente temos um governo aqui?”, questionou o motorista Nassim Abiaad, 66 anos, cujo táxi foi esmagado pela queda de destroços do prédio quando ele estava prestes a entrar no veículo.

“Não há mais como ganhar dinheiro”, disse ele. O governo prometeu uma investigação completa e colocou vários funcionários do porto em prisão domiciliar. A agência de notícias estatal NNA disse que 16 pessoas foram presas.

Mas, para muitos libaneses, a explosão foi sintomática dos anos de negligência por parte das autoridades, enquanto a corrupção estatal prosperava.

ONDAS DE CHOQUE

Autoridades disseram que a explosão, cujo impacto sísmico foi registado a centenas de quilómetros de distância, pode ter causado prejuízos no valor de USD 15 biliões – uma conta que o país não pode pagar quando já tiver incapacitado a sua montanha de dívida nacional, excedendo 150% da produção económica e as negociações sobre uma tábua de salvação do Fundo Monetário Internacional estagnaram.

Hospitais, muitos deles fortemente danificados, porque as ondas de choque arrancaram as janelas e derrubaram os tectos, foram sobrecarregados com o número de vítimas. Muitos estavam a lutar para encontrar divisas suficientes para comprar suprimentos antes da explosão.

Na área do porto, as equipas de resgate instalaram luzes de arco para trabalhar durante a noite numa corrida para encontrar os que ainda estavam desapareci dos, enquanto as famílias esperavam tensas, lentamente perdendo a esperança de ver os seus entes queridos novamente. Algumas vítimas foram atiradas ao mar por causa da força explosiva.

Uma mãe chorosa de um dos desaparecidos ligou para um programa de TV em horário nobre na noite de Quinta-feira para implorar às autoridades que encontrassem o seu filho, Joe. Ele foi encontrado – morto – horas depois.

O secretário-geral da Cruz Vermelha libanesa, George Kettaneh, disse à rádio local VDL que mais três corpos foram encontrados durante a busca, enquanto o ministro da Saúde disse, na Sexta-feira, que o número de mortos subiu para 154. Dezenas ainda estão desaparecidas. Charbel Abreeni, que treinou funcionários portuários, mostrou à Reuters fotos de colegas mortos no seu telefone.

Ele estava sentado numa igreja onde a cabeça da estátua da Virgem Maria havia sido destruida. “Eu conheço 30 funcionários portuários que morreram, dois deles são meus amigos próximos e um terceiro está desaparecido”, disse o homem de 62 anos, cuja casa foi destruída na explosão. Tinha a perna engessada. “Não tenho para onde ir, excepto a família da minha esposa”, disse ele.

“Como você pode sobreviver aqui… a economia é zero?” Ofertas de ajuda médica e alimentar imediata vêm de países árabes, países ocidentais e além. Até ao momento, nenhuma delas aborda os maiores desafios que um país falido enfrenta.

O presidente francês Emmanuel Macron chegou à cidade, na Quinta-feira, com uma carga da França. Ele prometeu explicar algumas “verdades pessoais” ao governo, dizendo que eles precisavam erradicar a corrupção e realizar reformas económicas.

Ele foi saudado na rua por muitos libaneses que pediram ajuda para garantir a mudança de “regime”, para que um novo conjunto de políticos pudesse reconstruir Beirute e colocar a nação num novo curso. Beirute ainda tinha cicatrizes dos fortes bombardeios da guerra civil de 1975-1990 antes da explosão. Após a explosão, os pedaços da cidade mais uma vez parecem uma zona de guerra.