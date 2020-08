Presidente João Lourenço felicita povo ivoiriense pelos 60 anos de independência

O Presidente da República, João Lourenço, endereçou ontem, Sexta-feira, 7, uma carta ao seu homólogo ivoiriense Alassane Ouattara, felicitando o seu povo e governo, em nome dos angolanos, do Executivo e do seu próprio, por ocasião da celebração dos 60 anos de Independência Nacional da República da Cote D’Ivoire.

De acordo com uma nota enviada pelos Serviços de Apoio do Presidente da República, o Chefe de Estado angolano garante que está satisfeito por constatar que “a Cote D’Ivoire fez um percurso com assinaláveis sucessos nessas seis décadas da sua história, em que destaco os vossos ganhos em variados domínios da vida nacional ivoiriense”.

“Realço com especial ênfase as conquistas alcançadas no plano das políticas de estabilização e de reconstrução da economia do vosso país”, salienta João Lourenço, acrescentando que “espero assim poder realizar, em parceria com Vossa Excelência, acções que concorram para o reforço das nossas relações bilaterais, em prol do progresso e do desenvolvimento dos nossos dois países”.

O Presidente angolano deseja, igualmente, “votos de muita saúde, bem-estar pessoal e de prosperidade para o povo ivoiriense”.