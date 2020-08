SCM distingue São Miguel com Copyright Friendly Label pelo pagamento dos direitos de autor 

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) distinguiu a Câmara Municipal de São Miguel com o Copyright Friendly Label pelo pagamento dos direitos de autor.

De acordo com uma nota distribuída à imprensa, o pagamento pelas obras musicais utilizadas no Festival Calheta São Miguel de 2019 vai servir para garantir a remuneração aos autores, sobretudo nesta época difícil que a classe vive, por causa da pandemia.

São Miguel passa doravante a ser o segundo município a pagar os direitos de autor, depois da Câmara Municipal do Sal o ter feito quando da realização do Festival de Santa Maria, em Setembro de 2019.

A distinção com o título de “Câmara Municipal Amiga do Direito de Autor” aconteceu na última Quarta-feira,5, na sequência da assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal de São Miguel, que também resultou numa formação para os agentes culturais e autores de São Miguel. Refira-se no, entanto, que Copyright Friendly Label é um Selo Internacional lançado em Cabo Verde, em Setembro do ano passado, durante o Fórum de Indústrias Criativas, Direitos de Autor e Turismo Cultural, realizado na Ilha do Sal.

O evento aconteceu em parceria com a Confederação Internacional de Autores e Compositores CISAC, o Governo de Cabo Verde, a Câmara do Turismo, a Sociedade Caboverdiana de Música e o Comité Directivo, entre outras instituições.