Seferovic e Balotelli juntos no Besiktas?

Têm sido muitos os nomes apontados para reforçar o ataque do Besiktas na próxima temporada. Desde Mário Mandzukic, que recentemente trocou a Juventus pelo Al-Duhail, do Qatar, a Zé Luís, contratado pelo FC Porto ao Spartak Moscovo, no versão passado, e com contrato válido até 2023.

Agora, o canal turco TRT Spor avança com mais dois alvos do clube de Istambul: Mario Balotelli e Haris Seferovic.

O italiano deverá deixar o Brescia depois das inúmeras polémicas no decorrer da temporada, o suíço poderá perder espaço no Benfica face aos reforços desejados por Jorge Jesus, com Edison Cavani a encabeçar a lista de pretendentes do técnico dos encarnados.

Seferovic, 28 anos, chegou ao Benfica em 2017, proveniente do Eintracht Frankfurt. 2018/19 foi a melhor época do internacional helvético de águia ao peito, tendo anotado 27 golos em 51 jogos. Na época que agora findou marcou apenas nove em 45 jogos. Tem contrato válido até Junho de 2024 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.