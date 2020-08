João Gonçalves nega acusações e desafia elenco de Pepé António

O antigo presidente da Associação Provincial de Futebol da Huíla (APFH), João do Nascimento Gonçalves, negou hoje as acusações do novo consulado encabeçado por Pepé António, de que teria deixado dívidas para com os clubes e os cofres vazios, desafiando-o a provar as declarações e a apresentar facturas