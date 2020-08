Várias centenas de manifestantes começaram a reunir-se na Praça dos Mártires, no centro da cidade, para se manifestar e criticar a forma como o governo lidou com a maior explosão da história de Beirute.

A explosão no porto matou 154 pessoas, feriu 5.000 e destruiu uma área da cidade. Os manifestantes tinham andaimes de madeira com laços e um cartaz que dizia: “Abaixe-se ou pendure-se”.

O governo prometeu responsabilizar os responsáveis. Alguns residentes, que se empenhavam para limpar as casas destruídas, reclamam que o governo que consideram corrupto – houve meses de protestos contra o tratamento de uma crise económica profunda antes do desastre desta semana – os decepcionou novamente.

“Não confiamos no nosso governo”, disse a estudante universitária Celine Dibo, enquanto limpava o sangue das paredes de seu prédio destruído. “Eu gostaria que as Nações Unidas assumissem o Líbano.”

Várias pessoas disseram não estar surpresas que o presidente francês Emmanuel Macron tenha visitado os seus bairros devastados perto do epicentro da explosão nesta semana, enquanto os líderes libaneses não.

“Estamos a viver no marco zero. Espero que outro país simplesmente nos domine. Os nossos líderes são um bando de pessoas corruptas ”, disse a psicóloga Maryse Hayek, 48, cuja casa dos pais foi destruída pela explosão.

O Partido Kataeb do Líbano, um grupo cristão que se opõe ao governo apoiado pelo Hezbollah, alinhado com o Irão, anunciou no Sábado a renúncia dos seus três legisladores do parlamento. “Convido todos os ilustres (legisladores) a renunciarem para que as pessoas possam decidir quem os governará, sem que ninguém lhes imponha nada”, disse o chefe do partido, Samy Gemayel, anunciando a mudança durante o funeral de um membro importante do grupo que morreu na explosão.

Macron, que visitou Beirute na Quinta-feira, prometeu às multidões furiosas que a ajuda para reconstruir a cidade não cairia em “mãos corruptas”.

Ele acolherá uma conferência de doadores para o Líbano via vídeo-link no Domingo, disse o seu gabinete. O primeiro-ministro e a presidência disseram que 2.750 toneladas de nitrato de amónio altamente explosivo, usado na fabricação de fertilizantes e bombas, foram armazenadas por seis anos sem medidas de segurança no armazém do porto.

O presidente Michel Aoun disse, na Sexta-feira, que uma investigação examinaria se foi causada por uma bomba ou outra interferência externa. Aoun disse que a investigação também avaliaria se a explosão foi causada por negligência ou acidente. Vinte pessoas foram detidas até agora, acrescentou.

‘NÃO PODEMOS TER RECONHECIMENTO’

Alguns residentes se perguntaram como reconstruiriam as suas vidas. Bilal Hassan usou as suas próprias mãos para tentar remover os destroços da sua casa. Ele está a dormir num sofá empoeirado ao lado de pedaços de vidro estilhaçado. Quando os seus três filhos adolescentes feridos correram para salvar as suas vidas, eles deixaram manchas de sangue na escada e nas paredes.

“Não há, realmente, nada que possamos fazer. Não podemos nos dar ao luxo de reconstruir e ninguém está a ajudar-nos ”, disse ele, ao lado de um grande ursinho de pelúcia que foi atirada para a sua casa e uma fotografia danificada dele e da esposa.

Buldôzeres abriam caminho entre os escombros de casas destroçadas e longas filas de carros achatados, enquanto soldados aguardavam. Voluntários com pás percorriam as ruas. Danielle Chemaly disse que a sua organização de caridade, cuja sede foi destruída, prestou assistência a 70 famílias que ficaram desabrigadas.

“Demos ajuda inicial às pessoas, mas não sabemos o que podemos fazer pelas famílias no futuro. Requer grandes projectos ”, disse ela.

As autoridades disseram que a explosão pode ter causado perdas de USD 15 biliões. Essa é uma conta que o Líbano não pode pagar depois de já ter dado o calote numa montanha de dívidas – que excede 150% da produção económica – e com as negociações paralisadas sobre uma tábua de salvação do Fundo Monetário Internacional.

AJUDA DO EXTERIOR

A França e outros países enviaram ajuda emergencial ao Líbano, incluindo médicos e toneladas de equipamentos de saúde e alimentos. A explosão destruiu o único grande silo de grãos do Líbano e as agências da ONU estão a ajudar com fornecimento de alimentos de emergência e ajuda médica.

O Chefe da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, disse depois de uma reunião com Aoun, no Sábado, que ele procuraria mobilizar os esforços árabes para fornecer apoio ao Líbano. Também falando após a reunião com Aoun, o vice-presidente turco, Fuat Oktay, disse que o seu país está pronto para ajudar a reconstruir o porto.