Mariza lidera ranking dos músicos mais ricos nascidos em Moçambique

Marisa dos Reis Nunes, mais conhecida por Mariza, nasceu na antiga cidade de Lourenço Marques (actual Maputo) em 1973. Filha de pai português e mãe moçambicana, a fadista até pode surpreender nesta lista de cantores e músicos moçambicanos, mas Mariza nunca negou as suas origens africanas Aliás, uma das suas músicas de maior sucesso, “Transparente”, é dedicada precisamente à sua avó materna africana.

Com apenas três anos mudou-se, com a família, para Portugal e ali cresceu entre a Mouraria e Alfama, bairros típicos lisboetas com tradição ligada ao Fado. A seguir a Amália Rodrigues é, muito provavelmente, a fadista mais badalada da história daquele tipo de música. No segundo lugar do pódio surge Samito. Nascido em Maputo, radicou- se na cidade de Montreal, no Canadá, onde como compositor e produtor, faz furor na música eletrónica.

A fechar o pódio surge Lionel Bastos. Nascido em 1956, em Maputo, é um cantor, compositor e produtor musical que trabalha principalmente na África do Sul. Nos anos de 1990 fez parte de uma banda chamada Be Like Water que teve um hit chamado “Don’t Go On”.

Em quarto lugar aparece o cantor Luís Pereira, mais conhecido como Stewart Sukuma. Nascido em Cuamba, na província do Niassa, Sukuma faz carreira desde o início dos anos de 1980.

Elisa Domingas Jamisse surge na quinta posição do ranking. De nome artístico Mingas, nasceu em Maputo e começou a cantar muito cedo. A sua música é uma mistura de sons africanos ao ritmo do povo chope do Sul de Moçambique.

Na sexta posição surge Wazimbo. Nascido no Chibuto, província de Gaza, cresceu no bairro Mafalala em Maputo. Fez muito sucesso nos anos de 1980 e 1990. A sua música mais famosa “Nwahulwana” fez parte da banda sonora do filme “A Promessa” com Jack Nicholson.

O sétimo lugar é ocupado por Lizha James. Nome famoso do estilo moçambicano Dzukuta Pandza, James nasceu em Maputo. Gravou diversas músicas que foram sucessos e ganhou prémios.

Na oitava posição aparece Neyma Júlio Alfredo, repercussora dos estilos Marrabenta e Kizomba (este angolano). O seu álbum “Arromba” de 2005 vendeu mais de 40 mil cópias só em Moçambique e foi sucesso também em Angola, Cabo Verde e Portugal.

Moreira Chonguiça é o homem que se segue. Saxofonista de jazz, é o criador do festival de jazz Morejazz de Maputo.

A fechar o ranking do top 10 surge uma voz de outros tempos. Afric Simone, vocalista, músico e bailarino, fez furor nos anos de 1970 e 1980.