Novo vírus transmitido por picadas de carrapatos surge na China, noticia mídia

Um novo tipo de vírus, que provavelmente é transmitido por infecção após picada de carrapato, está a surgir na China, tendo já infectado 60 pessoas e matado sete, reporta o jornal Global Times.

Inicialmente, a infecção foi encontrada na província de Jiangsu, no Leste da China, depois residentes da província de Anhui também foram infectados com o vírus SFTS. Um dos infectados disse que os sintomas incluem tosse, febre alta e diminuição do nível de glóbulos brancos e plaquetas no sangue.

O vírus SFTS, transmitido por carrapatos, é do gênero bunyavírus e foi identificado pela primeira vez em 2011. Os virologistas acreditam que o vírus pode ser transmitido ao ser humano por meio de carrapatos ou ser transmitido entre humanos por via sanguínea ou mucosas.

Os médicos alertaram que as picadas de carrapatos são a principal rota de transmissão. Desde que as pessoas permaneçam cautelosas, não há necessidade de pânico pelo contágio com o vírus.