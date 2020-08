Primeiro-ministro do Líbano diz que corrupção causou explosão em Beirute

O primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, disse, neste Sábado, que a corrupção causou a explosão no porto de Beirute, na última Terça-feira (4), que deixou mais de 150 mortos e cerca de 6.000 feridos.

“A explosão que abalou o porto ocorreu por causa da corrupção”, afirmou ele num pronunciamento à nação. Além disso, o primeiro-ministro disse que convocaria eleições antecipadas para diminuir a crise política surgida após a tragédia.

“Nós não podemos sair dessa crise sem eleições parlamentares antecipadas”, afirmou Diab. Milhares de manifestantes se reuniram, neste Sábado (8), em frente ao edifício do Parlamento, em Beirute, para protestar contra o governo e pedir a sua renúncia.

Protesto termina em confronto

Os presentes culpam as autoridades pela explosão no porto, causada por toneladas de nitrato de amónio armazenadas de forma imprópria. Houve confronto entre a Polícia e manifestantes no acto, que terminou com mais de 170 feridos e 55 pessoas hospitalizadas, segundo a Cruz Vermelha.

Segundo informações da agência Reuters, um agente policial foi morto durante os confrontos. Alguns manifestantes tentaram romper as barricadas colocadas em frente ao Parlamento e arremessaram pedras contra a Polícia que, por sua vez, lançou gás lacrimogéneo contra a multidão.

Segundo relatos, as forças de segurança chegaram a abrir fogo contra os presentes. Um grupo de manifestantes invadiu o prédio da chancelaria libanesa e depois foi retirado pela Polícia. Mais tarde, a associação de bancos do Líbano e o Ministério da Energia foram ocupados.

Mortos em explosão sobem para 158 A tragédia se deu num contexto de forte crise económica no Líbano. Em Outubro do ano passado, ocorreram grandes protestos contra o então governo e a corrupção. As manifestações provocaram a queda do primeiro-ministro Saad Hariri. Em Dezembro, o presidente libanês designou Diab como novo chefe de governo.