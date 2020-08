Ronaldo admite “os adeptos esperavam mais de nós”

Cristiano Ronaldo analisou a temporada e reconheceu que os adeptos da Juventus esperavam que a equipa fosse mais longe na Liga dos Campeões, onde foi eliminada, na Sexta-feira, frente ao Lyon.

“A temporada 2019/20 acabou para nós muito mais tarde do que que é o habitual e mais cedo do que esperávamos. Agora é tempo para refletir, tempo para analisar os altos e baixos, porque o pensamento crítico é a única forma de melhorar. Um clube enorme como a Juventus tem sempre de pensar como o melhor do mundo, trabalhar como o melhor do mundo para que assim possamos considerar-nos os melhores e maiores do mundo. Vencer a Série A outra vez num ano tão difícil é algo que estamos muito orgulhosos. Pessoalmente, marcar 37 golos pela Juventus e 11 golos pela Seleção Nacional é algo que me faz olhar para o futuro com ambição renovada e desejo de tentar continuar a fazer melhor e melhorar cada ano, mas os adeptos exigem mais de nós. Eles esperavam mais de nós e temos de lhes dar isso. Temos de atingir as suas elevadas expetativas. Que estas curtas férias permitam tomar as melhores decisões para o futuro e regressar forte e mais comprometidos do que nunca. Vemo-nos em breve”, escreveu Ronaldo.