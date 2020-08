UNITEL GO CHALLENGE 2020 lançado em Luanda

Aberto a todos os empreendedores e desenvolvedores de Angola assim como angolanos residentes na diáspora, segundo uma nota da empresa, o Unitel Go Challenge dá possibilidade ao concorrente de apresentar o seu projecto de forma individual ou em grupo de até cinco elementos, sendo obrigatória a submissão de um protótipo funcional (ex. Aplicação móvel, Website ou outra Tecnologia Digital).

De acordo com a empresa, o concurso Unitel Apps foi criado em 2016 com o intuito de identificar as melhores aplicações móveis e desenvolvedores do país. “Hoje, o seu propósito evoluiu para a identificação dos melhores negócios digitais feitos por Startups”, lê-se no comunicado, acrescentando que “neste concurso serão apresentados negócios reais que podem, ou não, ter aplicações móveis como canais de venda. A lembrar que grande parte dos projectos submetidos e 40% dos finalistas do Unitel Apps do ano passado, não têm como canal uma aplicação móvel, mas sim websites, websites responsivos ou softwares”.

A criadora garante que a Unitel Go Challenge, pretende ser um concurso de negócios digitais e não um concurso de plataformas digitais, comprovado pelo facto de 70% do critério de avaliação estar ligado à gestão empresarial, como a operacionalização do negócio e à constituição de equipas com viabilidade económica.

O conceito do concurso ronda à volta da premissa de que “qualquer programador poder desenvolver um Front Office, mas apenas uma startup robusta pode desenvolver um negócio sustentável”.

O projecto desenvolvido deverá ser enviado para o endereço de email [email protected] co.ao, no período de 07 de Agosto à 24 de Agosto de 2020, para o processo de triagem para as fases seguintes até a classificação final, prevista para o mês de Outubro em cerimónia televisiva