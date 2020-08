António Assis reconhece que Angola esteve mal na terceira fase das olimpíadas

O vice-presidente da Federação Angolana de Xadrez (FAX), António Assis, reconheceu que a Selecção Nacional esteve mal na terceira fase das Olimpíadas Mundiais, face às constantes falhas no sistema de Internet. António Assis explicou que a ausência dos atletas da plataforma durante o jogo resulta em derrota. Por este motivo, António Assis revelou que não foi possível passar à fase seguinte da competição organizada pela Federação Internacional da modalidade.

No Sábado, a Selecção Nacional voltou a ser “vítima” do sinal da Internet (Zap Fibra), perdendo com o Botswana para a quarta jornada, por 0-6, por queda do sinal. Situação idêntica repetiu-se nas duas rondas seguintes, registando- se derrotas diante da Chinese Taipei para a 5ª ronda (0-6) e com a Sri Lanka, para a 6ª (2-4), numa jornada em que estava proibida de perder se quisesse almejar a qualificação à outra fase.