Glória Pires participa no ‘Conversa com Bial’ e fala sobre a sua trajectória na televisão

No ‘Conversa com Bial’ desta Segunda-feira, dia 10, Pedro Bial entrevista a actriz Glória Pires, como parte da série comemorativa dos 70 anos da TV brasileira, exibida desde o começo desta temporada do programa. Na atracção, a actriz relembra momentos importantes dos seus quase 50 anos de carreira e comenta sobre alguns dos personagens que marcaram a sua vida e a história da dramaturgia brasileira. Entre eles, Glória fala sobre o sucesso de ‘Vale Tudo’, novela escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, famosa também por transmitir um dos crimes mais impactantes do horário nobre, e que parou o Brasil com a pergunta: “Quem matou Odete Roitman?”. Considerada uma das novelas mais importantes da história da televisão brasileira, a produção foi disponibilizada há poucas semanas no Globoplay.

Era o final dos anos 1980 quando Glória Pires, aos 25 anos, interpretou Maria de Fátima, a jovem que vende a única propriedade familiar e foge com o dinheiro, em busca do sonho de se tornar modelo, na novela ‘Vale Tudo’. Apesar do longo e importante currículo, Glória não esconde o carinho especial pela obra: “Eu não costumo assistir a novelas que eu tenha feito, não. Mas eu estou assistindo ‘Vale Tudo’, que eu considero a melhor novela que a gente já fez. Incrivelmente actual”. Sobre as personagens, a análise é clara: “Eram muito reais, sem ter mocinho e bandido. Todos eram humanos”. Apesar da bela recordação de Maria de Fátima e ‘Vale Tudo’, Glória e Pedro Bial também comentam sobre outros trabalhos importantes da actriz, lembrados até hoje pelo grande público.

É o caso das gêmeas Ruth e Raquel de ‘Mulheres de Areia’, novela de 1993. Glória revela que dar vida às irmãs foi muito intenso: “Eu tinha uma bebé de quatro meses quando comecei a gravar a novela, eu amamentava e decorava aquele mundo de texto. E ainda fazia aquela mágica acontecer que era trabalhosíssima”, diz referindo-se a interpretar duas personagens na mesma cena. A actriz também conta os segredos de cada uma das gêmeas: “Era muito instintivo” Na entrevista, Glória também conta detalhes e curiosidades da vida de actriz infantil, antes de interpretar Maria de Fátima, Ruth e Raquel e tantas outras personagens.

Ela lembra quando, ainda criança, ia fazer os testes televisivos, revelando ainda reconhecer aquele nervosismo inicial: “Cada vez que eu vou começar um trabalho, que eu vou a um novo set, conhecer ou reencontrar colegas, eu ainda sinto a mão gelada, o coração parece que vai sair pela boca, um monte de borboleta na barriga… E essa era a sensação que acontecia comigo”. Ainda durante o bate-papo, Glória Pires surpreende, inclusive a Pedro Bial, ao revelar que nem sempre se sentiu confortável em frente às câmeras. E ainda traz anedotas sobre Daniel Filho, fala sobre a família e os projectos pós pandemia. Com direcção artística de Mônica Almeida, o ‘Conversa com Bial’ vai a ao ar de Segunda a Sexta-feira, às 23 horas no Globo HD, disponível em Angola na posição 10 da ZAP.