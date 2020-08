Novo avião Dash 8-400 chega Segunda-feira

O segundo avião De Havilland Canada (DHC) Dash 8-400, adquirido pela TAAG – Linhas Aéreas de Angola, chega a Luanda hoje Segunda-feira, dia 10 de Agosto, soube ontem a Angop de fonte aeronáutica. De acordo com informações do Ministério dos Transportes, e confirmada pela TAAG, o avião receberá o registo nacional D2- TFB e está baptizado com o nome “Zaire”.

O aparelho, segundo de uma encomenda de seis unidades que serão entregues à companhia nacional angolana, até ao final do corrente ano, destina-se a assegurar as linhas domésticas internas e algumas rotas regionais em África, nomeadamente para países limítrofes. A aeronave, que viaja com o registo provisório C-GNKQ, descolou neste Sábado, dia 8 de Agosto, de Toronto, do aeroporto que serve a linha de montagem da DHC.

A mesma fez uma primeira escala no aeroporto de St. John’s, na Terranova (Canadá), dirigindose em seguida para a ilha de Santa Maria, no arquipélago português dos Açores, onde a tripulação pernoitou. O primeiro avião DHC Dash 8-400 (registo D2-TFA, batizado ‘Kwanza’) chegou no final do mês de Junho (dia 29) deste ano a Luanda, onde teve uma recepção especial no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, por entidades governamentais e responsáveis pela gestão da TAAG.

Desta forma, ficou assinalado o início da modernização da frota da companhia para os vôos regionais, uma nova era que é aguardada com muita expectativa e interesse no meio da aviação comercial angolana. Até antes da Covid-19, a TAAG atendia cerca de 15 destinos domésticos e vários internacionais, em África, na América do Sul, do Caribe, na Europa e na Ásia, com uma frota de dez aviões, sendo 4 do tipo 737-700, seis 777-300 e 777-200, actualmente parqueados devido à pandemia.