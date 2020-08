REMPE vai recensear mais de mil empresas na Lunda Norte

Mil e 500 empresas e estabelecimentos serão cadastradas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) na província da Lunda Norte a partir de amanhã, Segunda-feira, 10, no âmbito do Recenseamento de Empresas e Estabelecimentos (REMPE) 2019/20.

A informação foi avançada ontem Domingo pelo chefe dos serviços provincial INE na Lunda Norte, Leão Cazadi, sublinhando que tal processo contará com o envolvimento de com 12 agentes de campo repartidos em dois grupos constituídos por 3 recenseadores, cartógrafo, supervisor.O processo, cuja conclusão prevê-se para Setembro do ano em curso, vai decorrer nos 10 municípios que compõem a província da Lunda Norte. Explicou que o programa prevê organizar as empresas e estabelecimentos a partir da ordem jurídica, tipo de actividade, participação e origem do capital social, volume de negócio, assim como o coeficiente técnico de produção. Desde modo, alertou que os gestores e/ou proprietários dos estabelecimentos que prestarem informações falsas serão responsabilizados civil e criminalmente. Lançado em Março deste ano, o REMPE é uma operação estatística que consiste na recolha, tratamento, análise e difusão de dados sobre todas as empresas e estabelecimentos visíveis e fixos que exerçam actividades económicas em Angola, independentemente da sua situação legal.O REMPE vai abranger empresas e estabelecimentos dos sectores formais e informal, respectivamente, com excepção da actividade ambulante, agricultura, pescas, indústrias petrolífera, financeiras e de seguros, de 17 províncias do país, com excepção de Luanda.