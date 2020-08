Vêm à tona fotos do navio que transportou nitrato de amónio para Beirute

O navio MV Rhosus, que carregava nitrato de amónio, esteve durante muito tempo atracado no porto de Beirute, Líbano, perto de onde ocorreu a explosão na Terça-feira (4), informa o jornal The New York Times. Segundo o relato, em Setembro de 2013, o navio partiu de Batumi, Geórgia, carregado de 2.750 toneladas de nitrato de amónio, com destino a Moçambique, mas o então capitão do navio, Boris Prokoshev, obteve ordens de receber mais carga em Beirute de forma a vendê-la, para poder pagar a travessia do canal de Suez.

O MV Rhosus foi inspeccionado na doca da capital libanesa, de onde foi impedido de zarpar, com a tripulação proibida de sair do navio. Só quase um ano mais tarde, em Agosto de 2014, os marinheiros foram libertados. Fotos desse mesmo ano revelam que tinha a bordo sacos de nitrato de amónio, que correspondem às fotos posteriores da mesma substância guardada no armazém, para onde a carga teria sido transportada, perto do local onde o navio ficou atracado.

O próprio navio, segundo relatou Prokoshev, se afundou em 2015 ou 2016, mas, de acordo com a investigação do diário, após a descarga, o MV Rhosus foi deslocado para outro lado do cais, a 300 metros do armazém. O navio de carga Rhosus trouxe 2.750 sacos de nitrato de amónio para o porto de Beirute em 2013. Acompanhei o que aconteceu a seguir. A história termina com uma explosão maciça, e um navio escondido. Em 2018, o navio começou a afunda-se e, pouco depois, ficou totalmente submerso, como demonstram imagens multiespectrais que podem penetrar na água e revelar melhor os objectos e características submersas.