BAI abre possibilidades para a extensão do prazo nas operações de crédito

Banco Angolano de Investimentos, S.A., informa que estão criadas as condições para analisar a possibilidade de extensão do prazo nas operações de crédito, até 24 meses, para clientes particulares e empresas.

Segundo a instituição bancária, a decisão decorre do actual quadro macroeconómico do país, como resultado da Covid-19, e visa “mitigar” os efeitos negativos na economia angolana, apoiar as famílias e o sector empresarial com soluções imediatas.

O objectivo da medida é aliviar o esforço financeiro mensal das famílias e empresas com as obrigações do serviço da dívida regular, aumentando desta forma o seu rendimento para fazer face a necessidades de saúde e alimentação.

Para beneficiar desta modalidade, os interessados devem solicitar a extensão do prazo preenchendo e assinando um formulário disponíveis através de um link do portal BAI, apresentando as razões específicas do pedido.

O formulário deve ser endereçado por e-mail ao gestor de conta ou entregar ao seu balcão de domicílio de conta, para a respectiva análise das condições. A decisão de extensão do prazo, estará condicionada à avaliação do risco inerente à operação em análise e das condições concretas de cada caso, de forma a verdadeiramente dar resposta aos sectores mais afectados pela crise.

O BAI reafirma o seu compromisso com o fortalecimento dos agentes económicos, procurando soluções que se ajustem aos momentos económicos específicos e contribuindo para a preservação do poder de compra das empresas e famílias, reitera a instituição.