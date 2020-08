China decide sancionar políticos americanos por ‘comportamento errado’ em relação a Hong Kong

A medida trata da proibição de entrada no território do gigante asiático de 11 cidadãos norte-americanos.

“Em resposta ao comportamento errado dos EUA, a China decidiu impor sanções a alguns indivíduos que se comportaram mal em questões vinculadas a Hong Kong”, publicou o site da Bloomberg, citando declarações do porta-voz da diplomacia chinesa, Zhao Lijian. Entre os alvos das sanções estão os senadores Marco Rubio, Ted Cruz, Tom Cotton e Pat Toomy, além do congressista Chris Smith e o director-executivo da ONG Human Rights Watch, Kenneth Roth.

É válido lembrar que, por inúmeras vezes, a China criticou o papel dos EUA durante os fortes protestos que tomaram as ruas de Hong Kong desde o ano passado.

A medida de Pequim ocorre logo após Washington sancionar três dirigentes do Partido Comunista da China por supostos abusos contra a etnia uigur, na região de Xinjiang, no noroeste do país.

Além do mais, o Departamento do Tesouro dos EUA congelou os bens americanos da chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, assim como de outras 10 autoridades chinesas, após duras críticas de Washington à forma como Pequim lidou com a crise em Hong Kong.