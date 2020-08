Diogo Rafael renova com o Benfica

Diogo Rafael vai cumprir a 14ª temporada a defender as cores do Benfica, divulgou ontem o clube nos canais oficiais. “O sentimento da renovação é o mesmo desde o dia em que cá cheguei. É um sonho que está a ser realizado e que se vai continuar a realizar.

Obviamente que esta renovação é o prolongar de um casamento que já vem de anos. Estou cá para trabalhar, dar o melhor de mim e os adeptos já sabem com o que podem contar da minha parte”, salientou o defesa internacional à BTV.

Rafael salientou que as “expectativas são altas” e expressou ainda a natural “vontade de ganhar”, ao mesmo tempo que lamentou a impossibilidade de terminar a época, dada a pandemia que levou ao cancelamento dos campeonatos nacionais.

Já a laborar com a equipa para a próxima temporada, Diogo Rafael explicou que todos os trabalhos estão a ser realizados de acordo com as normas de segurança e higiene impostas pelas entidades competentes.

“Temos de nos adaptar. Estamos a trabalhar da melhor maneira, com o máximo de cuidado, mantendo as distâncias e seguindo todas as regras que nos foram impostas”, assegurou.