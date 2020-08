Exército diz que milícia do Leste do Congo matou 16 moradores

Uma milícia matou 16 pessoas durante uma operação em vilarejos no Leste da República Democrática do Congo, disse o exército na Segunda-feira, em mais uma onda de violência étnica que as Nações Unidas alertaram que podem constituir crimes contra a humanidade.

Ataques de várias milícias e grupos armados, bem como contra-operações do exército congolês (FARDC), forçaram mais de 400.000 pessoas a fugir de casa entre Março e Junho, de acordo com a agência de refugiados da ONU.

No mês passado, o governo enviou vários ex-senhores da guerra, incluindo um recém-libertado após mais de uma década na prisão em Haia e no Congo por crimes de guerra, para convencer os combatentes da Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo (CODECO) a se renderem.

Eles não tiveram sucesso até agora. “A milícia ilegal da CODECO matou o nosso povo novamente na manhã de Domingo”, disse o porta-voz do Exército, Jules Ngongo, confirmando as 16 vítimas.

“O exército está determinado a erradicar esses milicianos que não querem se render.” Os combatentes da CODECO, na sua maioria oriundos do grupo étnico Lendu, atacaram vários vilarejos 70 Km a Nordeste da cidade de Bunia, lar de grande parte da etnia Hema, disse Charite Banza, chefe de um grupo local de direitos civis.

O grupo matou 10 pessoas numa aldeia e seis noutra, acrescentou. Rico em recursos naturais, Ituri viveu alguns dos combates mais violentos do país entre 1999 e 2007, depois que uma luta pelo poder entre grupos rebeldes acabou em derramamento de sangue étnico, principalmente entre Hema e Lendu.

Após uma década de relativa calma, a luta olho por olho foi retomada em Dezembro de 2017, muitas vezes por causa de terra. A agitação desde então evoluiu para ataques mais coordenados da CODECO contra o exército e aos Hema.

Em Maio, as Nações Unidas alertaram que assassinatos, decapitações, estupros e outros actos bárbaros cometidos pela CODECO poderiam ser considerados crimes contra a humanidade e crimes de guerra.