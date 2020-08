FAF esclarece financiamento da FIFA

A Federação Angolana de Futebol (FAF) realiza hoje um encontro com os clubes do Girabola, nas suas instalações, no Nova Vida, em Luanda, às 10 horas. Na magna sala, o presidente da FAF, Artur Almeida, vai esclarecer aos filiados o financiamento que a FIFA fez às federações para revitalizar o futebol face à pandemia que assola o mundo.

Devido à Covid-19, o futebol e os clubes entraram em banca rota, porém a “casa” gerida por Gianni Infantino criou um fundo para salvar o desporto-rei no mundo.

Artur Almeida sabe que os clubes aguardam por este momento com muita expectativa, uma vez que os clubes do meio da tabela, no Girabola, estão financeiramente em queda livre. Por isso, a forma como os valores serão distribuídos merecerá atenção de dirigentes de clubes enquanto durar o encontro.

Os clubes com mais dificuldades financeiras são de opinião que os recursos sejam distribuídos da base ao topo, uma vez que os grandes respiram minimamente sem a “máscara” da Covid-19.

Depois deste processo, a FIFA pedirá contas ao filiado angolano e, consequentemente, a FAF também deverá pedir as facturas aos clubes que se beneficiarem do financiamento.

No seu consulado, 2016/2020, Artur Almeida recebeu em Luanda o presidente da FIFA, Gianni Infantino, que em poucas horas trabalhou em Luanda à luz de vários projectos para o desenvolvimento do futebol em Angola.

No próximo Sábado, a FAF realiza a Assembleia-geral, acto que vai resultar na marcação da data das eleições referentes ao ciclo olímpico 2020/2024.

Além de Artur Almeida, presidente cessante, Noberto de Castro, Nando Jordão e António Gomes são os candidatos ao cadeirão máximo da FAF.