Gennaro Gattuso renova com Nápoles por três anos

Gennaro Gattuso chegou a acordo para renovar contrato com o Nápoles por mais três anos, portanto até Junho de 2023, segundo avançou, esta Segunda-feira, o canal televisivo Sport Italia.

De acordo com a mesma fonte, o treinador italiano reuniu-se na manhã de ontem, Segundafeira, com o presidente Aurelio De Laurentiis, reunião que terá terminado com o acordo entre ambos para a extensão do vínculo contratual do técnico, que este Sábado viu a sua equipa ser eliminada pelo Barcelona (1-3) nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Além da renovação do técnico de 42 anos, esteve também em cima da mesa de discussão a estratégia de transferências deste verão, após a contratação de Victor Oshimehn ao Lille por 50 milhões de euros (mais bónus).

Gattuso pretende mais quatro reforços de modo a configurar a equipa criada por Carlo Ancelotti.