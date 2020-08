Governo libanês cai em meio a protestos em massa

Após forte explosão no porto de Beirute e meses de protestos contra a situação económica no país, o primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, decidiu renunciar ao cargo, informou oficialmente o governo do país.

Após dias de violentos protestos seguidos pela forte explosão na zona portuária de Beirute, o ministro da Saúde libanês, Hamad Hassan, declarou que “todo o governo renunciou”, notícia que acabou confirmada por Diab horas depois.

Desta forma, segundo reportou a Bloomberg, o primeiro-ministro vai, formalmente, informar o presidente Michel Aoun e entregar a renúncia em nome de todos os ministros.

Anteriormente, a ministra da Justiça, Marie Claude Najm, o ministro da Informação, Manal Abdel Samad, e o ministro do Meio Ambiente, Damianos Kattar, já haviam renunciado aos seus postos.

A renúncia do governo seguese aos fortes protestos que, somada à forte explosão na zona portuária de Beirute, aumentaram ainda mais a insatisfação da população libanesa para com o governo. Muitos consideram a explosão resultado de corrupção e má gestão da elite política no país.

Ainda no Sábado (8), Diab convocou novas eleições parlamentares, dizendo que o país não poderia escapar da corrente “crise estrutural” sem um voto, publicou a Al-Jazeera. Novas eleições vão requerer aprovação do parlamento.

Sob um sistema confessionalista, o primeiro-ministro (sunita) é formalmente apontado pelo presidente (um cristão maronita). É válido ressaltar que a crise económica e a desvalorização da moeda local, a libra libanesa, já vinham incentivando fortes protestos no país há alguns meses.