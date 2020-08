JMPLA leva campanha contra Covid-19 às comunidades

A JMPLA procede, a partir de hoje, com a campanha de sensibilização comunitária porta a porta contra a Covid-19 em todo o país no âmbito das medidas de prevenção e combate à pandemia.

A campanha vai contar com a participação de jovens de diferentes estratos sociais que, fazendo recurso a vários instrumentos de comunicação, vão sensibilizar porta a porta as diferentes comunidades para a necessidade de se ter em conta as medidas de segurança e prevenção contra este mal.

O secretário nacional da organização, Crispiniano dos Santos, disse, em declarações ao OPAÍS, que a acção parte da necessidade de contribuir nos esforços do Executivo nas accções de combate à doença que, diariamente, vem fazendo novas vítimas no país.

De acordo com o político, o número de infecções tem vindo a crescer, infectando jovens, adultos e crianças, pelo que há a necessidade de uma mobilização em massa de todas as foças vivas da sociedade de modo a travar a corrente de transmissão.

“Estamos preocupados com a onda de aumentos de casos positivos da Covid-19 no nosso país e, neste sentido, decidimos realizar esta campanha nacional de reforço da sensibilização da população, sobretudo os jovens, sobre as medidas de prevenção e combate à Covid-19”, frisou.

Segundo ainda Crispiniano dos Santos, ao nível das províncias e municípios do país, a JMPLA mobilizou centenas de jovens activistas, cumprindo com todas as medidas de biossegurança, distribuindo às populações folhetos informativos sobre a doença e as formas de prevenção do novo coronavírus.

“Com esta campanha, a JMPLA reponde ao recente apelo feito pelo Camarada Presidente da República e do Partido, João Lourenço, que instou os jovens a transformarem-se em agentes de mobilização e sensibilização junto das populações para evitar a propagação da Covid-19”, atestou.