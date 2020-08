Morreu na madrugada desta Segunda-feira, 10, em Lisboa, Portugal, aos 66 anos, vítima de doença, o conceituado músico angolano, Waldemar Bastos, autor dos memoráveis temas Teresa Ana”, “Ngana”, “Marimbondo”, “Colonial”, “Velha Xica”, entre outros que tanto sucesso fizeram e ainda fazem um pouco por todo o mundo.

A tão triste notícia abalou e surpreendeu não só a classe artística, mas também os fãs, que dizem recordar o cantor com muita nostalgia e tristeza. De todos os cantos do país, chegam mensagens de pesar e de encorajamento à família enlutada pelo seu passamento físico.

É o caso do investigador e crítico musical, Jomo Fortunato, que acompanhando a excelente carreira de quatro décadas, considerou a morte de Waldemar Bastos, como um momento de reflexão em torno do Património da História da Música Popular Angolana, que às vezes não é tratado como devia.

O académico recordouo músico como um importante compositor à semelhança de Barceló de Carvalho “Bonga”. Já Mito Gaspar considerou Waldemar Bastos como um companheiro, um amigo de interacção incontornável, que ao longo de vários anos, teve a primazia de partilhar várias vezes o mesmo palco, restando apenas recordações.

O Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, na sua nota de condolências, destacou as qualidades do artista, ao longo de 40 anos de carreira, que o distinguiram com vários prémios nacionais e internacionais.

A nota realça que diante deste triste acontecimento que nos choca a todos como angolanos, o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente reconhece que a nossa Cultura não só fica mais pobre, como perde uma das suas mais importantes vozes da Word Music.

A União Nacional dos Artistas e Compositores (UNAC), através do seu secretário – geral, Zeca Moreno, referiu que, foi com imensa surpresa e consternação que a Comissão Directiva da UNAC – S.A. tomou conhecimento do infausto passamento físico do artista e compositor angolano de renome internacional, Waldemar Bastos.

Zeca Moreno admitiu que a classe artística angolana fica mais pobre com a perda de um importante ícone da nossa Cultura, lamentando profundamente.

Sublinhou que “diante desta triste ocorrência que nos abalou, em nome dos Artistas Angolanos filiados na UNAC – S.A. de que o Waldemar Bastos, foi um dos seus membros fundadores”, endereça à família enlutada as mais profundas condolências.

“Paz à alma do Waldemar Bastos e que Deus o tenha em eterno descanso”, concluiu Zeca Moreno. Apresentando-se com uma sonoridade que o próprio definia como “afro-luso-atlântica”, Waldemar Bastos foi também o único não fadista a cantar na cerimónia de transladação, para o Panteão Nacional, em Lisboa, do corpo de Amália Rodrigues, de quem era amigo.

Waldemar Bastos considerava a sua música como reflexo da própria vida e suas experiências, composta para elogiar a identidade nacional. Os seus temas fazem um apelo à fraternidade universal.

Percurso

Waldemar dos Santos Alonso de Almeida Bastos, conhecido por Waldemar Bastos, nasceu em M’Banza Kongo, província do Zaire, a 4 de Janeiro de 1954). Foi músico, cantor e compositor. Combinava Afropop, Português (Fado) e influências brasileiras.

Foi galardoado com o prémio de New Artist of the Year nos World Music Awards, em 1999, e distinguido, em 2018, com o Prémio Nacional de Cultura e Artes, a mais importante distinção do Estado angolano nesta área.

A sua carreira musical começou aos sete anos, quando o pai descobriu o filho, com uma consertina, a tocar músicas que ouvia na rádio.

A partir daquela data, Waldemar Bastos começou, então, a ter aulas de piano e de formação musical, e muito cedo descobriu que aprendia tudo com uma facilidade enorme, não através da leitura das notas, mas pelo ouvido, o que confirmou o seu talento natural para a música.

Banda musical

Depois da sua primeira banda musical, “Jovial”, que actuou em toda a região de Cabinda, Waldemar Bastos formou outros grupos que, por todo o país, tocaram em bailes e em concertos gratuitos, como o de 1990, em Luanda, ao qual assistiram 20 000 pessoas.

Após a independência de Angola, em 1975, dada a crise política e financeira do país e a violência, que levou à morte de alguns artistas activistas contra o Estado e a política, Waldemar Bastos decidiu viajar pelos países do bloco socialista, dos quais se destacam a Polónia, Checoslováquia, Cuba e União Soviética.

Nos anos 80, foi viver no Brasil e, com a ajuda de Chico Buarque, que conhecera alguns anos antes, durante a implementação do “Projecto Kalunga”, gravou o seu primeiro disco com o título “Estamos Juntos” (1986) que, além da participação de Chico Buarque, incluiu também a colaboração de Martinho da Vila, João do Vale e da Orquestra Sinfónica do Brasil.

Depois de ter estado em Paris, Waldemar Bastos rumou para Lisboa, Portugal, onde gravou os discos, “Angola Minha Namorada” (1990) e “Pitanga Madura” (1992), cujo tema com o mesmo título tornou-se num grande êxito.

Waldemar gravou ainda, em Nova Iorque, “Preta Luz” (1998) e, em 2002, lançou o disco “20 Anos de Carreira”. Também realizou vários concertos, actuando em França, Alemanha, Cabo Verde, Portugal, entre outros.

Grande impulso

A sua carreira teve um grande impulso, quando David Byrne, exTalking Heads, propôs ao músico angolano a sua participação na recompilação de Afropea 3 : Telling Stories to the Sea, que teve também a colaboração de outros artistas pertencentes ao movimento afro-português, como Cesária Évora e Bonga.

Apesar de ter crescido sob o clima de guerra e da opressão política, a sua música transmite imagens positivas, que convocam um sentido de unidade entre o povo e que apelam à esperança e à necessidade de valorizar a vida e a beleza no mundo.

O impacto da música e as distinções

Em 2008, foi distinguido com um Diploma de Membro Fundador, de 25 anos, da União dos Artistas e Compositores e um Prémio Award, em 1999, pela World Music.

O jornal New York Times considerou, em 1999, o seu disco “Black Light” uma das melhores obras da época. O disco “Preta Luz”, lançado em 1998, foi considerado pelo jornal norte-americano New York Times como um dos melhores da década de 90, e foi referenciado por Tom Moon como um dos discos que temos de ouvir antes de morrer.

Mensagem de alguns temas

O tema Teresa Ana” do seu primeiro disco, por exemplo, situanos, indubitavelmente, em terras angolanas. A dikanza, o toque da guitarra, o sotaque e a imagética composta trazem os genes da musicologia angolana.

Mas o álbum deixa outros registos como o “Humbiumbi”, com participação do brasileiro João do Vale, “Marimbondo”, “Colonial”, “Mungwenu”.

Em “Angola minha Namorada”, trazido oito anos depois (1990), as interjeições do maneirismo popular tomam definições mais visíveis e a guitarra uma inclinação mais preocupada. “Nduva” é das propostas mais compostas. A melodia já atravessa o entendimento de geografia musical de Angola e do Brasil e se aplica às exigências da World, só para citar alguns.