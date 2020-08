Evento online marca comemoração dos 45 anos da banca ao serviço de Angola

Decorre a partir de amanhã até ao dia 14 de Agosto, sob a égide do Sindicato Nacional dos Empregados Bancários de Angola (SNEBA) com a participação do Banco Nacional de Angola (BNA), as jornadas comemorativas dos 45 anos da Banca ao serviço de Angola, conhecido como dia do trabalhador bancário.

Apesar das limitações impostas pela pandemia da Covid-19, o SNEBA pretende congregar a comunidade bancária num evento online interactivo a ser transmitido pelo Youtube, em que serão abordados o passado, o presente e o futuro da banca, com presença garantida de vários prelectores, entre especialistas do sector financeiro, ex-governadores do BNA e outros gestores da banca angolana. A jornada que estará aberta a internautas, inscreve momentos de homenagens aos profissionais da banca que ao longo dos anos têm contribuído para o engrandecimento do sector.