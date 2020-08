Banco Económico junta-se ao PAC com AKz 5 mil milhões

Numa nota de imprensa, chegada ontem, Quarta-feira, à Angop, o BE refere que, apesar do acordo só ter sido agora assinado entre as partes, nos últimos anos a Direcção de Banca de Investimento do Banco tem vindo a focar a sua actividade no apoio a projectos enquadrados na aposta governamental de inversão do ciclo de produção e de estímulo ao crescimento económico.

Para o BE, as empresas não podem estar nesta missão isolada, daí a necessidade da banca nacional estar disponível e com recursos para fazer avançar projectos elegíveis, com sustentação técnica e financeira, os quais para além de retorno aos seus investidores, conseguirão também outros ganhos, designadamente o aumento da produção interna, diminuição das importações, poupança de divisas, aumento de empregos directos e indirectos e o desenvolvimento global do país como um todo.

Para garantir que os pedidos de crédito cheguem a bom porto, o Banco Económico dispõe de uma equipa profissional, apostada em criar com os clientes uma relação de médio e longo prazo capaz de conduzir à implementação dos projectos num período de tempo vantajoso para as partes envolvidas.

Cinco mil milhões de Kwanzas é o montante que a instituição colocou à disposição do Programa de Apoio à Produção Nacional, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações.

Desde 30 de Julho deste ano, são já 14 os bancos que rubricaram a adesão ao PAC. Para esse programa, cujo objectivo é garantir que o país alcance a auto-suficiência em 54 produtos, de modo a reduzir as importações e promover as exportações, o BDA tem disponíveis 60 mil milhões de Kwanzas.

Das várias linhas de financiamento existentes, no âmbito do PAC, 216 projectos já foram aprovados. O Banco Nacional de Angola (BNA) tem 68 projectos aprovados. Nas linhas do BDA existem 131 aprovados e na linha do Deustche Bank USD 1000 milhões disponíveis e quatro projectos aprovados.