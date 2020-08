Colaboradores da agência Ruptly estão desaparecidos há 4 dias em Minsk

No dia 9 de Agosto, Sergei Kamenetsky e Aleksandr Kovalyov acompanhavam a abertura das secções nas eleições presidenciais em Minsk. A última mensagem enviada pelos colaboradores durante a manhã informava que haviam sido “detidos”.

No dia 11 de Agosto, conversamos com representantes de organizações de defesa dos direitos humanos e com o Sindicato dos Jornalistas, que informaram que os dois colaboradores não constavam nas suas listas.

A chefe da assessoria de imprensa do Ministério do Interior, Olga Chemodanova, havia prometido encontrar os colaboradores, embora as autoridades também não os tivessem na lista de detidos. Anteriormente, foi informado que uma colaboradora da agência Ruptly, que foi presa no dia 9 de Agosto, foi liberada na Terça-feira (11).

Desde a noite do Domingo (9), manifestantes contrários à reeleição do presidente da Bielorrússia, Aleksandr Lukashenko, estão nas ruas em protestos, havendo detenções e confrontos com a polícia. Na Segunda-feira (10), um manifestante morreu após um artefacto explosivo rebentar nas suas mãos, segundo relatou o Ministério do Interior.