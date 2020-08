OMS revisa com autoridades russas detalhes da nova vacina os que testaram a vacina desenvolveram imunidade ao vírus.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que espera revisar os detalhes dos testes da vacina recém-registada da Rússia contra a Covid-19. A declaração é do escritório de imprensa da OMS na Europa à Sputnik.

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta Terça-feira (11) o registo da primeira vacina contra o coronavírus do mundo, chamada Sputnik V, desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya e pelo Ministério da Defesa russo. “A OMS está ciente de que uma vacina Covid-19 foi registada no registo nacional de medicamentos da Federação da Rússia.

A OMS está em contacto com cientistas e autoridades russas e espera revisar os detalhes dos testes”, disse a organização. A organização saudou todos os avanços nas pesquisas da vacinacontra a Covid-19 e observou que a aceleração do desenvolvimento deve ser feita de acordo com os processos estabelecidos para garantir a segurança.

De acordo com a OMS, “qualquer vacina segura e eficaz contra a pandemia será um bem público global”, acrescentando que apoia um “acesso rápido, justo e equitativo a qualquer uma dessas vacinas em todo o mundo”.