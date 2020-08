Produção de trigo cresce 18% em 2019

O ministro disse que, em 2018, foram produzidas 272 mil toneladas de trigo, sendo necessário afinar mais as políticas das medidas de substituição das importações e promoção das exportações.

O ministro diz ser necessário apostar em quem quer fazer moagem em Angola e regular o mercado, porque cada dólar enviado para o estrangeiro, com a importação, cria emprego fora do país.

Defendeu ser necessário trabalhar no sentido de criar empregos em Angola, considerando que a única forma de o fazer é diversificar a economia, principalmente em segmentos como a agricultura e a indústria.

Segundo o ministro, a importação de frango, em 2018, foi de 361 mil toneladas, avaliadas em 419 milhões de dólares, sendo que no ano transacto reduziu para 277 milhões de dólares, resultado da política cambial.

No primeiro semestre deste ano, o país gastou com a importação de frango 50 milhões de dólares. Sérgio Santos destacou o Programa de Apoio ao Crédito que está a apoiar o financiamento de 54 produtos, no âmbito do Prodesi, garantindo a existência de dinheiro suficiente para apoiar iniciativas ligadas ao programa.

Destacou a existência de 60 mil milhões de kwanzas no BDA Em relação às reclamações do empresariado sobre o crédito, na visão do ministro, o constrangimento é um problema dos empresários e dos bancos, por não estarem preparados para a nova realidade.