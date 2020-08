Xadrez nas escolas do Cuanza-Sul

O xadrez, modalidade também conhecida como desporto-ciência, vai ser praticado nas escolas da província do Cuanza-Sul, segundo o candidato à presidência da Associação Provincial, César Lino.

Nas escolas, o desporto ciência vai fazer parte das cadeiras extra-curriculares, sendo que vai permitir massificar, bem como ajudar os alunos e estudantes a serem mais aplicados.

Posto isto, os clubes e as escolas vão ter relações de cooperação no sentido de criar núcleos para levar a modalidade em todos os municípios da província do Cuanza-Sul.

Nos próximos tempos, o Cuanza-Sul pretende ser uma potência no xadrez e disputar com as melhores províncias do país, porque Angola tem dado cartas nesta modalidade há anos.