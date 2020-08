Barcelona e Bayern centralizam atenções

O Barcelona de Espanha e o Bayern Munique centralizam hoje as atenções dos quartos-de-final da Liga dos Campeões da Europa, no Estádio da Luz, em Portugal, a partir das 20 horas.

Depois de perder o título do campeonato espanhol para o Real Madrid, os blaugranos são obrigados a vencerem esta noite os bávaros de modo a começar a sonhar com o galardão da Champions para salvar a temporada. Para isso, Lionel Messi e colegas terão de entrar concentrados no ‘tapete verde’ do Estádio da Luz, casa do Sport Lisboa e Benfica, onde actuou o antigo internacional angolano Pedro Mantorras, porque o adversário tem um ataque demolidor.

Nas hostes da turma de Munique, a palavra de é ordem é a vitória rumo a conquista do título que foge da sua galeria há mais de cinco anos e fechar a época com chave de ouro, porque já arrebatou o campeonato alemão e taça da pátria de Angela Merkel. Com o polaco Robert Lewandowski, goleador-mor do clube e melhor marcador da competição com 13 golos apontados, a travessar um excelente momento da sua carreira, logo vai procurar não deixar os seus créditos em mãos alheias.

Amanhã, os franceses do Lyon defrontam hoje, às 20:00, os ingleses do Manchester, em jogo de encerramento dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, no Estádio do Alvalade. O PSG de Neymar e Mbappé já se encontra nas meias-finais, após eliminar numa partida imprópria para cardíaco o Atalanta de Itália, no tempo extra, por duas bolas a uma. O internacional francês Kylian Mbappe é o jogador com mais assistência na Liga dos Campeões, com cinco.